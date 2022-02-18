Пострадавшим и семьям погибших после гастроскопии в Петербурге выплатят до 1 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе Смольного, Беглов принял решение о выделении дополнительной материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате медицинского инцидента в Консультативно-диагностическом центре №1 на основании доклада межведомственного оперативного штаба.

Согласно постановлению губернатора, семьям погибших будет выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшим, в случае установления инвалидности, единовременно будут выплачено 500 тысяч рублей. При установлении причинения вреда здоровью — 300 тысяч рублей.

Также властями города разработан комплексный план оказания адресной медико-социальной помощи пострадавшим и членам семей погибших. Предусмотрена экстренная социальная помощь, поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическая и психологическая помощь.

Напомним, ранее в Петербурге предъявили обвинение главному врачу СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» Евгению Попову, заведующей отделом лучевой диагностики и старшей медсестре. Позже в деле появились еще двое обвиняемых, а старшая медсестра, которая проходит обвиняемой, пыталась покончить с собой.

По версии следствия, в медцентре на протяжении длительного времени медицинские услуги оказывались с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семеро пациентов, проходивших обследование, скончались.