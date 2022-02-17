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Петербургская медсестра, которую обвиняют в гибели 7 пациентов после гастроскопии, пыталась покончить с собой

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Старшая медсестра консультативно-диагностического центра №1 в Петербурге, которая проходит обвиняемой по делу о смерти семерых пациентов после гастроскопии, пыталась покончить с собой. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Сейчас женщина находится в реанимации в состоянии медикаментозной комы. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в конце января появилась информация о смерти пациентов после гастроскопии. По версии следствия, в центре на протяжении длительного времени использовали промышленный химический препарат для проведения процедур, который не был включен в государственный реестр лекарственных средств.

В результате некачественной процедуры более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. Еще семеро скончались. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Сейчас задержаны заведующая отделением лучевой диагностики медцентра и главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1.

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