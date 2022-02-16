В петербургском метрополитене хотят ввести штрафы для плохо пахнущих и голых пассажиров

В документе сказано, что штраф от 500 до 3 тысяч рублей будет грозить тем, кто устраивает в петербургском метро политические, культурные и спортивные мероприятия без согласования. Подобное наказание предусмотрено для пассажиров, которые запускают в подземке беспилотники. Законопроект подготовили в городском комитете по транспорту, а внес его на рассмотрение губернатор Александр Беглов.

Больше всего критику депутатов получил пункт про штрафы от 500 до 1 000 рублей для пассажиров метро в «зловонной» одежде, со «зловонной ручной кладью», без обуви или одежды.

Члены парламента назвали законопроект «сырым» и предложили отправить его на доработку. В проекте закона не объясняется, что именно будет считаться «зловонной одеждой» и кто будет заниматься определением степени зловонности.

«У нас не должно быть фактора вахтера, когда человек сам определяет, как от кого пахнет и достаточно ли на нем одежды, чтобы пускать его в метро», — прокомментировал проект закона спикер парламента Александр Бельский.

За документ проголосовали 33 депутата, 16 человек высказались против. У парламентариев будет месяц, чтобы внести необходимые поправки.