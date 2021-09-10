В петербургском метро планируют штрафовать пассажиров без одежды

Комитет по транспорту предложил расширить перечень нарушений, за которые нужно штрафовать пассажиров метро. Проект постановления опубликован на сайте администрации Петербурга.
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Фото: Shutterstock.com
Предполагается ввести штраф до 500 рублей за проезд в зловонной одежде или вообще без одежды. То же самое касается и сильно пахнущей ручной клади.
Штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей полагается за проведение культурных, спортивных, политических, религиозных и других мероприятий без письменного согласования. Законопроект запрещает использовать в подземке беспилотники. Нарушителей будет ждать штраф до 3 тыс. рублей.
Точно так же предлагают наказывать пассажиров, которые самовольно открывают двери вагонов, препятствуют их закрытию или открытию, используют связь с машинистом без особой надобности. Также планируют штрафовать пассажиров, которые наносят надписи, наклейки, рекламные и информационные материалы.
Отмечается, что документ должен пройти антикоррупционную экспертизу до 22 сентября.
Напомним, здание станции метро «Владимирская» ждет капитальный ремонт. Разрешение на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция.
А еще в середине 2022 года в Петербурге планируют начать реконструкцию станции метро «Фрунзенская». Вместо небольшого вестибюля, на месте входа в метро появится новый пятиэтажный комплекс площадью более 61 тысячи квадратных метров, в котором планируют расположить также Единый диспетчерский центр метрополитена.
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