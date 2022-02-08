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Вход на станцию метро «Пионерская» ограничат из-за экстренного ремонта эскалаторов

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В Петербурге временно изменят режим работы вестибюля станции метро «Пионерская». Это связано с аварийными работами эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

ГУП «Петербургский метрополитен»

По утрам с 7:30 до 10 часов вход в вестибюль ограничат, а по вечерам с 17 до 19:10 — полностью закроют. Такой график будет действовать по будням. В метрополитене не уточнили, как скоро планируют снять ограничения.

«Время закрытия вестибюля на вход может меняться в зависимости от фактического пассажиропотока на выход. Просим заранее планировать маршрут поездок», — заявили в пресс-службе.

Напомним, в петербургском метрополитене на капитальный ремонт закрывают вестибюль 2 станции «Московская». В него прекратили пускать пассажиров с 6 февраля, сообщают в пресс-службе подземки.

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