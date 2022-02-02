В Петербурге почти на год закроют вестибюль станции метро «Московская». В нем проведут капитальный ремонт

Ремонт будет проходить 11 месяцев. Вход в вестибюль 1 ограничат по рабочим дням с 7.30 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 часов. Входить и выходить пассажиры будут через вестибюль 1 на улицу Типанова, к Авиационной улице.

Во время капитального ремонта планируют восстановить гидроизоляцию наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на новые, заменить эскалаторы. Также в наземном вестибюле обновят облицовку стен и пола, заменят электросети, системы вентиляции и пожаротушения. Помимо этого, заменят двери, кассовые окна, магистральные кабельные сети, отремонтируют служебные помещения.

Напомним, на заседании градостроительного совета Петербурга представили новую концепцию перестройки станции метро «Фрунзенская». Принципиально облик здания не сильно изменился. Показываем, что исправили в новом проекте.