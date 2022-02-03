Как рассказал Тонков «Собака.ru», стиральную машинку он заказал в магазине «М.Видео» в «Галерее». Ее доставили, установили, а после того, как сотрудники ушли, мужчина стал разбирать приложенные инструкции. В них он нашел странную записку со следующим содержанием:

«Алена, если ты читаешь это, то меня уже нет в живых. Я оставил штаны в шкафчике, чтобы ты помнила обо мне… И я тебя не забуду! Я продавал Самсунг с одной звездой ради тебя, ты мне так и не дала. Я не выдержал и выбрал уйти из этого мира… Ты навсегда останешься в моем сердце. Стас».