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Петербуржец купил стиральную машинку с предсмертной запиской сотрудника «М.Видео» внутри коробки

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Петербуржец и основатель марки носков St. Friday Socks Сергей Тонков купил стиральную машинку. Ничего не предвещало беды, пока внутри коробки не обнаружилась предсмертная записка — предположительно, сотрудника «М.Видео». Рассказываем подробности. 

Shutterstock.com

Как рассказал Тонков «Собака.ru», стиральную машинку он заказал в магазине «М.Видео» в «Галерее». Ее доставили, установили, а после того, как сотрудники ушли, мужчина стал разбирать приложенные инструкции. В них он нашел странную записку со следующим содержанием:

«Алена, если ты читаешь это, то меня уже нет в живых. Я оставил штаны в шкафчике, чтобы ты помнила обо мне… И я тебя не забуду! Я продавал Самсунг с одной звездой ради тебя, ты мне так и не дала. Я не выдержал и выбрал уйти из этого мира… Ты навсегда останешься в моем сердце. Стас».

Фотографии предоставлены «Собака.ru» Сергеем Тонковым

Записка, найденная внутри стиральной машинки

Фотографии предоставлены «Собака.ru» Сергеем Тонковым

По словам Тонкова, после обнаружения предсмертного послания он написал в чат техподдержки «М.Видео». Там ему посоветовали обратиться в «соответствующие органы». В другой переписке в Instagram представители компании пообещали разобраться в ситуации.

Петербуржец объяснил, что стиральную машинку он забрал последнюю с витрины, поэтому можно только предполагать, почему послание попало именно к нему.

«Почему записка оказалась у меня — без понятия. Возможно, есть какой-то сотрудник склада или зала по имени Стас, который написал записку, отложил ее в инструкцию, и в этом момент доставка забрала ее. Тут можно только гадать», — отметил он.

Валентин Блох

Сергей Тонков

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