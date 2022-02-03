Что случилось со Стасом, оставившим предсмертную записку в стиральной машинке? Выяснили в «М.Видео»

В ответ на вопрос петербуржца Сергея Тонкова о том, «а жив ли Стас»:

С директором магазина мы провели тщательную проверку инцидента, пообщались с логистикой, посмотрели имеющиеся записи с видеокамер. Никаких оснований и предпосылок к реальности ситуации мы не увидели.

Сотрудников с именем Стас или Алена в магазине нет и в последнее время не было — как минимум, несколько лет. Стиральная машина стояла в магазине и имела прямой доступ для покупателей и сотрудников. Скорее всего, кто-то ради «шутки» мог подкинуть эту записку внутрь (хотя, шуткой это назвать сложно). Далее сложили, не разобравшись, вместе с документами и отправили в доставку.

Нам искренне жаль, что это недоразумение несколько омрачило впечатление от покупки.