Что случилось со Стасом, оставившим предсмертную записку в стиральной машинке? Выяснили в «М.Видео»

Мы следим за этой историей с замиранием сердца. В «М.Видео», где петербуржец купил стиральную машинку и обнаружил внутри нее предсмертную записку, выяснили, что стало со Стасом, который ее написал. Оказалось, все произошедшее — «шутка, хотя шуткой это назвать сложно».
Представители «М.Видео»
В ответ на вопрос петербуржца Сергея Тонкова о том, «а жив ли Стас»:
С директором магазина мы провели тщательную проверку инцидента, пообщались с логистикой, посмотрели имеющиеся записи с видеокамер. Никаких оснований и предпосылок к реальности ситуации мы не увидели.
Сотрудников с именем Стас или Алена в магазине нет и в последнее время не было — как минимум, несколько лет. Стиральная машина стояла в магазине и имела прямой доступ для покупателей и сотрудников. Скорее всего, кто-то ради «шутки» мог подкинуть эту записку внутрь (хотя, шуткой это назвать сложно). Далее сложили, не разобравшись, вместе с документами и отправили в доставку.
Нам искренне жаль, что это недоразумение несколько омрачило впечатление от покупки.
В комментариях под ответом одни пожелали, чтобы «со Стасом не приключилось беды», другие предположили, что вся история с предсмертной запиской может быть обыкновенным пиаром: «Вы молодцы! Отличная нативная реклама южнокорейского бренда. Вполне в духе их же «Кальмара». Так держать!».
Для «Собака.ru» представители «М.Видео» также прокомментировали ситуацию: «Мы тщательно проверили полученную информацию. Оснований и предпосылок к тому, что это ситуация реальна, нет. В магазине в ТЦ «Галерея» уже более двух лет не работают сотрудники с именами, указанными в записке — как работающих в зале, так выполняющих другие функции. С персоналом магазина все в порядке, благодарим за беспокойство. Мы ценим своих сотрудников и стремимся создать для них безопасные и комфортные условия труда — в том числе оказываем необходимую психологическую помощь в случаях, если это требуется. Записка, найденная, по словам клиента, в витринном образце — чья-то неудачная шутка. Клиенту принесены извинения за возникшее недоразумение».
Напомним, петербуржец и основатель марки носков St. Friday Socks Сергей Тонков купил стиральную машинку. Ничего не предвещало беды, пока внутри коробки не обнаружилась предсмертная записка — предположительно, сотрудника «М.Видео». Рассказываем подробности.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.