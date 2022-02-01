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Петербург не попал в топ-10 самых дорогих российских городов для жизни

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Росстат показал индекс стоимости жизни в населенных пунктах России за 2021 год. Петербург находится лишь в четвертой десятке рейтинга, пишет РБК.

Shutterstock.com

Дороже всего жизнь обходится в Анадыре — административном центре Чукотки. В нем установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Анадырь уже пятый год подряд не сдает своих лидирующих позиций в рейтинге.

В основном, первые десять позиций занимают города Дальневосточного региона. Москва в топ-10 не вошла: индекс стоимости жизни столицы составил 1,28 при среднем для страны значении 1. А Петербург расположился в четвертой десятке рейтинга с показателем 1,12. Самым дешевым городом для жизни назвали Назрань. Там набор товаров и услуг обойдется на 25% дешевле, чем в среднем по стране.

Всего же в топе находится 290 городов и поселков городского типа. Как объяснили в Росстате, индекс стоимости жизни (ИСЖ) складывается из цен на набор товаров и услуг по сравнению с Россией в целом. При этом в расчете не учитывают размер среднего дохода местных жителей.

Напомним, россияне рассказали, сколько денег им нужно для того, чтобы заветная мечта исполнилась. Кому-то будет достаточно небольшой суммы, другим — хотя бы 5 миллионов рублей.

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