Россияне рассказали, сколько денег им нужно на исполнение заветной мечты

Исполнение мечты большинства россиян (43%) в наступающем году возможно с помощью небольшой суммы денег. Одновременно с этим 36% граждан потребуются большие вложения. 21% россиян деньги для исполнения желаний и вовсе не нужны. 26% хватило бы 5 миллионов рублей, 23% — 100 тысяч. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Сколько еще денег нужно россиянам для исполнения заветной мечты?

12% — 1-3 миллиона рублей;

10% — 3-5 миллионов рублей;

10% — 0,5-1 миллион рублей;

8% — 250-500 тысяч рублей;

4% — 150-200 тысяч рублей;

3% — 100-150 тысяч рублей;

3% — 200-250 тысяч рублей.

Большинство россиян (55%) имеют несколько заветных мечт, треть — только одно, а 12% — и вовсе ни о чем не мечтают. Среди тех, кто продолжает мечтать, относительное большинство (20%) больше всего хочет завершения пандемии, 14% — повышения дохода, 13% — о собственном или отдельном жилье.

9% россиян мечтают отправиться в кругосветное путешествие, 8% — обзавестись автомобилем, еще по 5% — начать свое дело или эмигрировать. Около 4% мечтают изменить будущее страны и устроиться на идеальную работу. Кроме того, мечта 3,5% россиян состоит в нахождении любви, по 3% — в изучении иностранного языка и переезде в другой город, а по 2% мечтают о славе, отпуске и водительских правах.