СМИ: число умерших после гастроскопии в Петербурге возросло до 6 человек

По данным издания, погибшие — женщины 63, 76 и 78 лет — проходили то же самое обследование, что и трое скончавшихся ранее. Предположительно, причиной смерти могло быть отравление барием. Как сообщает ТАСС, информацию о смети еще троих пациентов медцентра в настоящий момент проверяют в Главном следственном управлении СК по Петербургу. В Комитет по здравоохранению информация о летальных исходах не поступала.

Напомним, 28 января в Петербурге был задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов. Его увезли на допрос в Следственный комитет по делу о смерти пациентов после гастроскопии. По версии следствия, подозреваемый на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, вместо сертифицированного медицинского препарата применял «контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года шесть пациентов были госпитализированы больницу, трое из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались. По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».