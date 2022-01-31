В Петербурге опечатали семь баров из-за нарушений антикоронавирусных правил

Рейды проводились в 11 районах города. Проверили проверено 87 магазинов, 22 предприятия общепита и 25 организаций сферы услуг. Нарушения были на восьми точках, среди них: отсутствие QR-кода и масок у персонала. В одном из заведений общепита отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, а также сведения о вакцинации сотрудников. В одном из проверенных гипермаркетов не была организована проверка QR-кодов у посетителей.

Также за неделю проводили ночные рейды. Из 17 заведений нарушения были у семи. Как пишет «Фонтанка», их обнаружили в «Караоке Баре» на проспекте Славы, «Уникальной кальянной академии» на Владимирском проспекте, кальян-баре LoungeShantiBar на проспекте Косыгина, баре Irishpub на 7-й линии В.О., кальян-баре «Мята lounge» на улице Ильюшина, кальян-баре Feromon Freemens на Ивановской улице, кальян-баре FEROMON на улице Оптиков.

Все перечисленные заведения работали в ночное время, посетители курили кальяны, персонал находился без масок, не было журналов термометрии и дезинфекции, разметки, на входе не проверяли QR-код о вакцинации или перенесенной болезни.

В отношении правонарушителей ведется работа по возбуждению административных производств. Предпринимателям будет грозить штраф до 300 тысяч рублей. Также в отношении 39 посетителей баров составят протоколы.

Напомним, в Сети появилась петиция в защиту предпринимателя Александра Коновалова — идеолога бойкота QR-кодов о вакцинации. Он был задержан накануне и является подозреваемым в посредничестве во взяточничестве. Арест предпринимателя продлится до конца марта.

Также сайт, на котором размещался список бойкотирующих QR-коды заведений Петербурга, ликвидирован. В последний день его работы в перечне значились 164 организации.