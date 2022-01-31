Петербург планируют перевести на дистанционную выдачу больничных

«Город отправил в Минздрав свои предложения по изменению в части обязательных протоколов. Мы делаем все возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных. Это поможет серьезно уменьшить очереди в дежурные кабинеты поликлиник», — заявил Беглов.

Напомним, из-за роста заболеваемости штаммом «омикрон» во временном госпитале «Ленэкспо» экстренно увеличивают количество коек. Также расширяют коронавирусные отделения в детских больницах. По мнению петербургского Роспотребнадзора, ситуация в городе «крайне тяжелая».

Также в Петербурге 4 145 классов в 438 школах отправили на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили в комитете по образованию. А со 2 февраля в Петербурге старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Также вводятся новые ограничения по коронавирусу. В них прописали правила проведения мероприятий. Согласовывать теперь придется все события, участие в котором планируют принять более 20 человек.