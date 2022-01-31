Количество коек во временном госпитале «Ленэкспо» увеличивают из-за «омикрон»-штамма COVID-19

«За последнюю неделю прирост числа госпитализированных — порядка 40%. Естественно встает вопрос по разворачиванию дополнительного коечного фонда. С завтрашнего дня будут развернуты 300 коек во временном госпитале «Ленэкспо», и в четверг будут развернуты койки в 20-й больнице», — заявил Лисовец.

По данным главы Комитета по здравоохранению, на сегодняшний день в Петербурге развернуто 8 744 койки, из них 923 — для детей. Свободно порядка 1500 коек — это 17% от общего числа. Конкретно «детских» коек осталось 237 — или 25%.

Кроме того, со вторника, 1 февраля, прием заболевших коронавирусом детей начнет Детская городская больница №22 на Заводском проспекте в Колпине — там будет развернуто 64 койки. Также подготовлено обращение в Педиатрический университет, чтобы открыть там еще 35 коек. По необходимости к ним добавят еще 50.