Количество коек во временном госпитале «Ленэкспо» увеличивают из-за «омикрон»-штамма COVID-19

Из-за роста заболеваемости штаммом «омикрон» во временном госпитале «Ленэкспо» экстренно увеличивают количество коек. Также расширяют коронавирусные отделения в детских больницах. По мнению петербургского Роспотребнадзора, ситуация в городе «крайне тяжелая».
«За последнюю неделю прирост числа госпитализированных — порядка 40%. Естественно встает вопрос по разворачиванию дополнительного коечного фонда. С завтрашнего дня будут развернуты 300 коек во временном госпитале «Ленэкспо», и в четверг будут развернуты койки в 20-й больнице», — заявил Лисовец.
По данным главы Комитета по здравоохранению, на сегодняшний день в Петербурге развернуто 8 744 койки, из них 923 — для детей. Свободно порядка 1500 коек — это 17% от общего числа. Конкретно «детских» коек осталось 237 — или 25%.
Кроме того, со вторника, 1 февраля, прием заболевших коронавирусом детей начнет Детская городская больница №22 на Заводском проспекте в Колпине — там будет развернуто 64 койки. Также подготовлено обращение в Педиатрический университет, чтобы открыть там еще 35 коек. По необходимости к ним добавят еще 50.
Ирина Катаева
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу — о ситуации с коронавирусом, цитата по «Фонтанке»:
Эпидемиологическая ситуация в городе Петербурге крайне тяжелая. Максимально интенсивный рост начался у нас со второй недели января. И, по отношению к первой, увеличился на 80%. На четвертой календарной неделе, если сравнивать с третьей неделей, увеличился на 111,5%.
Заболеваемость на четвертой неделе среди детей увеличилась на 210%. Если на третьей неделе заболело чуть больше 8 000 детишек, то на четвертой это более 25 тысяч детей. Доля детей среди больных на четвертой неделе увеличилась на 29% (против 19% на третьей неделе). Заболеваемость пневмониями выросла на 54% у детей, заболеваемость с проявлениями ОРВИ — на 195%. Бессимптомные формы выросли на 448,5%.
Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 70% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В городе уже введены так называемые «детские ограничения».
По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года. Кроме того, появилась новая разновидность доминирующего в мире штамма. BA.2 называют «скрытым омикроном» ввиду того, что его трудно отличить от BA.1 — обычного «омикрона».
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