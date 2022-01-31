В Петербурге более 4 тысяч классов отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ

Также в ведомстве отметили, что учеников, которых родители перевели на смешанный формат обучения, в городе 17 406. Это около 3% от всех учеников. Помимо этого, на карантин закрыли 168 групп в 78 детских садах.

Отмечается, что на прошедшей неделе в школах Петербурга провели дезинфекцию. Это необходимо, если классы переводят на удаленку, сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию Петербурга Анна Грубская.

«Если подтверждается ковид, то класс должен быть изолирован на семь дней. Дети отправляются на обучение с применением дистанционных технологий», — напомнили в комитете.

Напомним, со 2 февраля в Петербурге старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Также вводятся новые ограничения по коронавирусу. В них прописали правила проведения мероприятий. Согласовывать теперь придется все события, участие в котором планируют принять более 20 человек.