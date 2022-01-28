Табличку Юрию Кнорозову установят внутри Кунсткамеры. Это ленинградский ученый, который расшифровал письменность древних майя

Он пояснил, что по данному вопросу уже провели несколько обсуждений с вице-губернатором Борисом Пиотровским и семьей Кнорозова. Решение разместить табличку именно на здании Кунсткамеры связано с деятельностью ученого — он проработал там почти полвека.

Выяснилось, что установить мемориальную доску на самом здании-памятнике архитектуры не получится из-за бюрократических проволочек. Но руководство Кунсткамеры согласилось установить табличку внутри здания в людном месте.

«При таком размещении есть хороший шанс успеть к столетнему юбилею Кнорозова, который будет отмечаться в ноябре, и есть уверенность, что на эту табличку обратит внимание максимальное число посетителей», — написал Пивоваров.

Как рассказал Пиотровский, сейчас рассматривается возможность размещения доски внутри Кунсткамеры, при входе. Уже ведется детальная проработка вопроса совместно с дирекцией музея, КГИОП и Советом по мемориальным доскам.

Напомним, на YouTube-канале проекта «Редакция» появился большой документальный фильм про ленинградского ученого Юрия Кнорозова, который, не выезжая из СССР, смог расшифровать письменность древних майя. Также журналист Алексей Пивоваров, основатель проекта, предложил петербургским чиновникам установить памятную табличку в его четь.