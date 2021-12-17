На YouTube-канале проекта «Редакция» появился большой документальный фильм про ленинградского ученого Юрия Кнорозова, который, не выезжая из СССР, смог расшифровать письменность древних майя. Теперь же журналист Алексей Пивоваров предлагает петербургским чиновникам установить памятную табличку в его четь.
«Мы получили уже огромное количество отзывов от желающих войти в инициативную группу по установке мемориальной доски в честь великого ученого. Давайте вместе увековечим память выдающегося человека», — сказано на странице Алексея Пивоварова.
В документальном фильме рассказывается не только история ленинградского ученого, который смог, не выезжая из страны, разгадать древнюю письменность майя. Команда проекта также углубилась в историю майя: кто они такие, что известно об этой цивилизации, а также когда и почему она исчезла.
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