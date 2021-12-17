«Мы получили уже огромное количество отзывов от желающих войти в инициативную группу по установке мемориальной доски в честь великого ученого. Давайте вместе увековечим память выдающегося человека», — сказано на странице Алексея Пивоварова.

В документальном фильме рассказывается не только история ленинградского ученого, который смог, не выезжая из страны, разгадать древнюю письменность майя. Команда проекта также углубилась в историю майя: кто они такие, что известно об этой цивилизации, а также когда и почему она исчезла.