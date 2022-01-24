Смольный готовится к ужесточению коронавирусных ограничений из-за «омикрона»

«Повторю: ситуация непростая. Рассчитываем на понимание петербуржцев. Правительство города готовит изменения в 121-е постановление. С новыми более строгими санитарными ограничениями», — сказал Беглов в традиционном радиообращении.

Он заявил, что ограничения должны помочь поликлиникам справится с нагрузками. В некоторых больницах болеют до трети участковых врачей. Беглов подчеркнул, что составлены планы по мобилизации больниц для взрослых. Но по прогнозам специалистов, Петербург ждут 4-5 недель пиковых нагрузок.

Напомним, в Ленинградской области уже внесли изменения в антиковидное постановление. На мероприятия пустят меньше зрителей, а работников должны перевести на удаленку.