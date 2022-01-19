Ученые-микологи изучают шляпочные грибы в России уже почти 200 лет. Однако до сих пор не было точно известно, столько грибов зарегистрировано и в каких регионах они распространены — советское время существовали планы по написанию аналога «Флоры СССР» для грибов, но они так и не воплотились в жизнь.

Чтобы исправить эту ситуацию, 10 молодых ученых-микологов России в течение пяти лет собирали сведения о шляпочных грибах, опубликованные в научных работах. В ходе напряженной работы была собрана и проанализирована почти тысяча научных публикаций 1824-2020 годов, в которых имелись сведения о разнообразии и распространении шляпочных грибов по регионам России.

Авторы первого полного списка всех шляпочных грибов в России обещают, что появление такого перечня будет полезно не только микологам, но и обычным грибникам. Так они смогут узнать, какие виды грибов растут в том или ином регионе страны.

«Одно из важнейших практических значений нашей работы — это то, что появились достоверные данные о распространении тех или иных видов, не только съедобных, но и ядовитых. Наш чек-лист также может помочь посмотреть, где тех или иных видов не было раньше, а теперь они появились, отследить динамику», — отметила сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Людмила Калинина.

«Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что для России в период с начала XIX века по конец 2020 года известно 3 200 видов шляпочных грибов, которые были опубликованы за эти двести лет примерно под 7 тысяч названий. Стали ясны «белые пятна» на карте микологической России: какие регионы хорошо изучены, какие — плохо. Теперь мы понимаем, куда направить дальнейшие исследования», — добавил другой сотрудник лаборатории Сергей Большаков.