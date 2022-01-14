Основательницы фонда «Новое искусствознание» запустили краудфандинговую программу на открытие культурного центра Beriozka с живописью XX века

Центр будет располагаться на первом этаже отеля Azimut на Лермонтовском проспекте, где раньше находился магазин «Березка». На 700 квадратных метрах разместят два выставочных зала, кинозал-лекторий и кафе. Пространство оформят в стиле советского модернизма.

Предполагается, что в культурном центре будут выставлять как официальное искусство, так и произведения советского андеграунда. Уже в этом году в Beriozka планирую провести четыре масштабные выставки.

Первая будет посвящена цветам и цвету в искусстве XX века. В последующих экспозициях покажут советский суровый стиль, барочные рецепции в искусстве и образы человека труда в творчестве советских авторов.

Также в центре будут проводить научные и образовательные мероприятия. Для этого основательницы хотят приобрести необходимое оборудование. Сейчас девушки запустили краудфандинговую программу, все подробности можно найти на сайте сбора средств.