Основательницы фонда «Новое искусствознание» запустили краудфандинговую программу на открытие культурного центра Beriozka с живописью XX века

В Коломне открывается культурный центр Beriozka, который будет посвящен русской и советской живописи XX века. Его запускают основательницы фонда «Новое искусствознание» Кристина Сасонко и Екатерина Дубровская в феврале 2022 года, пишет «Бумага». Они объявили сбор средств на необходимое оборудование.
Центр будет располагаться на первом этаже отеля Azimut на Лермонтовском проспекте, где раньше находился магазин «Березка». На 700 квадратных метрах разместят два выставочных зала, кинозал-лекторий и кафе. Пространство оформят в стиле советского модернизма.
Предполагается, что в культурном центре будут выставлять как официальное искусство, так и произведения советского андеграунда. Уже в этом году в Beriozka планирую провести четыре масштабные выставки.
Первая будет посвящена цветам и цвету в искусстве XX века. В последующих экспозициях покажут советский суровый стиль, барочные рецепции в искусстве и образы человека труда в творчестве советских авторов.
Также в центре будут проводить научные и образовательные мероприятия. Для этого основательницы хотят приобрести необходимое оборудование. Сейчас девушки запустили краудфандинговую программу, все подробности можно найти на сайте сбора средств.
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