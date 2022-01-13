На ряд регионов России надвигается опасная погода. О сильных осадках предупреждает глава Гидрометцентра — в том числе на территории Ленинградской области.
По прогнозу главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, опасная погода и сильные осадки в ближайшие дни ожидаются в Краснодарском крае, Ленинградской, Архангельской, Ивановской и Московской области, на территории республик Карелия и Коми, а также в Ненецком автономном округе. Кроме того, 13 и 14 января лавиноопасно будет в республиках Северного Кавказа.
Роман Вильфанд
О погоде в ряде регионов России в ближайшие дни, цитата по ТАСС:
Очень сложная погода 13-15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже минус 10 градусов. В Краснодарском крае будет и снег, и мокрый снег, и дождь, причем осадки будут очень сильными в ряде районов. Также будет ветер до 20-22 м/с. В общем, опасная и сложная погода.
[13 января] в Мурманской области прогнозируется ветер до 28 м/с, в Ленинградской области — сильный снег, в Карелии — сильные осадки в виде снега, метель, в Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской области — аналогичная ситуация. 14 января в Московской, Ивановской областях будет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.
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