О погоде в ряде регионов России в ближайшие дни, цитата по ТАСС:

Очень сложная погода 13-15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже минус 10 градусов. В Краснодарском крае будет и снег, и мокрый снег, и дождь, причем осадки будут очень сильными в ряде районов. Также будет ветер до 20-22 м/с. В общем, опасная и сложная погода.

[13 января] в Мурманской области прогнозируется ветер до 28 м/с, в Ленинградской области — сильный снег, в Карелии — сильные осадки в виде снега, метель, в Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской области — аналогичная ситуация. 14 января в Московской, Ивановской областях будет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.