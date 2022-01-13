За потепление отвечает «Эльза»: Петербург оказался во власти циклонического вихря

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться теплым сектором циклонического вихря «Эльза», центр которого кружит над акваторией Баренцева моря. По его южной периферии в регион придут теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. Это сделает погоду в Петербурге облачной и ветреной, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег и дожди.

Температура воздуха в городе сегодня составит +1…+3 градуса, по области -2…+4. Ветер ожидается западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 14-19 метров. Атмосферное давление будет резко падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 14 января, в Петербурге пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер ожидается западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток составит от +1 до -1 градуса. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.