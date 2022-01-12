В каких сферах деятельности в Петербурге зарплаты выросли больше всего? Выяснили аналитики

Больше всего зарплатные предположения работодателей в 2021 году выросли в сфере информационных технологий. Сейчас IT-специалистам готовы платить на 23,3% больше, чем годом ранее. В сфере строительства и эксплуатации недвижимости уровень оплаты труда вырос на 16,8%. На третьем месте среди направлений с наибольшим приростом зарплат — кадры и управление персоналом (+14,7%). На 13,1% увеличился уровень оплаты труда специалистов банковской сферы, а также маркетологов, PR-менеджеров и рекламщиков. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru».

Помимо роста зарплат, в некоторых направлениях увеличился спрос на специалистов. Наибольший годовой прирост вакансий в Петербурге был в сферах курьерских служб, в продажах и закупках, в строительстве и недвижимости, информационных технологиях, транспорте и логистике, медицине и фармацевтике, а также в сфере образования и повышения квалификации.

В декабре 2021 года самыми высокооплачиваемыми в Петербурге были преимущественно вакансии для IT-специалистов. Так, от 350 до 405 тысяч рублей готовы были платить специалисты по e-mail маркетингу. Программистам и разработчикам в разных компаниях предлагали зарплату от 200 тысяч рублей. 3D-дизайнер с опытом работы от одного года мог рассчитывать на оклад 180-200 тысяч рублей. Единственная вакансия в топе, не относящаяся к диджиталу — врач стоматолог-ортопед с зарплатой от 200 тысяч рублей.