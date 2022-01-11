Ксения Собчак раскритиковала поведение чиновников, которые обиделись на объединение «Гэнгъ» из-за комментариев в Instagram

Собчак в своем telegram-канале написала, что «чиновник питерский — это, конечно, первый враг красоты, вкуса, альтруизма и гармонии». Она рассказала, что комитет по охране памятников запретил краеведам из объединения «Гэнгъ» очищать настенную плитку в старинном доме, потому что «их пресс-секретарь обиделась на комментарии».

Журналистка отметила, что краеведы на добровольных началах очищают и восстанавливают в старых петербургских домах витражи, плитку и панно.

«Они любят свой город и борются с совковостью и маргинальщиной. В отличии, кстати, от тех же управляющих компаний, которые демонтируют старые двери на памятниках и меняют их на пластик, сбивают историческую плитку, красят по сотому слою масляной краской лепнину», — заметила Собчак.

Телеведущая также вспомнила инцидент, когда краеведам не выдали разрешение на работу якобы из-за неподходящей технологии очистки очередного объекта. На просьбу озвучить активистам причину отказа в пресс-службе комитета ответили скринами с постов объединения, в которых указывается, что ведомство долго не согласовывало адрес.

«То есть чиновница реально ущемилась от коммента и решила зарубить шанс Питера стать красивее благодаря любящим его ребятам… Подумайте о том, что им не платят за это деньги, это все добровольные начала и любовь к городу. И подумайте о том, как синдром вахтера может испортить жизнь, если им страдает чиновница средней руки из небольшого комитета красивого русского города», — заключила Собчак.

Напомним, КГИОП отказал краеведам объединения «Гэнгъ», ставшим лауреатами премий «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, согласовывать акцию по очистке плитки на памятнике. Как считает участница ячейки Ксения Сидорина, причина — в обиде на комментарии в ее личном блоге в Instagram.