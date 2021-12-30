Открытие станции «Технологический институт-1» перенесли на февраль из-за замечаний метрополитена

Он подчеркнул, что все строительно-монтажные работы уже завершили, сейчас их принимает Ростехнадзор. Реставрация проходила на стенах, лепнинах и полу вестибюля. Также заменили три старых эскалатора. На их месте появится четыре новых, что позволит увеличить пропускную способность станции.

Сообщается, что к исполнению работ возникли замечания у ГУП «Петербургский метрополитен». Часть из них связана с документацией.

«Один из последних вопросов, который сейчас решается, – это комплексная работа системы пожаротушения. Она смонтирована, теперь ее нужно полностью запустить и проверить ее работу на всех этапах», — заявил замначальника службы движения метро Олег Черкасов.

Реконструкцию «Технологического института — 1» начали еще в апреле 2020 года. Затем сроки сдвигали сначала с августа на декабрь 2021 года, а теперь еще с января на февраль 2022 года.

Напомним, в начале декабря станция петербургского метрополитена «Маяковская» вновь открылась для пассажиров после капитального ремонта. Теперь войти в нее можно с Невского проспекта, а выйти — на улицу Марата.