О неожиданном «подарке» от службы доставки продуктов на дом пишет 78.ru. В одном из пакетов петербурженка нашла настоящую мертвую мышь. Женщина обратилась в службу клиентской поддержки, однако там пока не смогли внятно объяснить, как грызун попал в пакет с продуктами.