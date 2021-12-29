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Петербурженка заказала доставку продуктов. Вместе с пакетами приехала мертвая мышь

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До Нового года осталась пара дней, россияне совершают последние приготовления. Как и петербурженка, которая решила заказать доставку продуктов на дом. Вместе с пакетами приехал и неожиданный «подарок» — мертвая мышь.

Shutterstock.com

О неожиданном «подарке» от службы доставки продуктов на дом пишет 78.ru. В одном из пакетов петербурженка нашла настоящую мертвую мышь. Женщина обратилась в службу клиентской поддержки, однако там пока не смогли внятно объяснить, как грызун попал в пакет с продуктами.

Напомним, накануне безработный мигрант подобрал на улице в центре Петербурга пакет с миллионом рублей внутри и не стал рассказывать о находке полицейским. Оказалось, деньги потеряла жительница Липецкой области, а мужчине теперь грозит уголовная ответственность.

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