До Нового года осталась пара дней, россияне совершают последние приготовления. Как и петербурженка, которая решила заказать доставку продуктов на дом. Вместе с пакетами приехал и неожиданный «подарок» — мертвая мышь.
О неожиданном «подарке» от службы доставки продуктов на дом пишет 78.ru. В одном из пакетов петербурженка нашла настоящую мертвую мышь. Женщина обратилась в службу клиентской поддержки, однако там пока не смогли внятно объяснить, как грызун попал в пакет с продуктами.
Напомним, накануне безработный мигрант подобрал на улице в центре Петербурга пакет с миллионом рублей внутри и не стал рассказывать о находке полицейским. Оказалось, деньги потеряла жительница Липецкой области, а мужчине теперь грозит уголовная ответственность.
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