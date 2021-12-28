Безработный мигрант подобрал на улице в центре Петербурга пакет с миллионом рублей внутри и не стал рассказывать о находке полицейским. Оказалось, деньги потеряла жительница Липецкой области, а мужчине теперь грозит уголовная ответственность.
Как сообщает 78.ru со ссылкой на источника в правоохранительных органах, пакет, в котором находилось 975 тысяч рублей наличными, накануне в центре Петербурга потеряла жительница Липецкой области. Возле дома № 12 на Почтамтской улице его нашел 35-летний безработный гражданин Узбекистана — и сразу внес все деньги на свою банковскую карту
Полицейские задержали его в хостеле на Казанской улице. Мужчину доставили в отдел полиции, составили на него административный протокол и поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне подростка из Петербурга после плотного обеда у бабушки доставили в больницу с разрывом кишечника. Происшествием заинтересовались в отделе по делам несовершеннолетних. Сообщается, что семья у подростка благополучная: мать работает директором в коммерческой фирме, а отчим — водителем скорой помощи.
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