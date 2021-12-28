Как сообщает 78.ru со ссылкой на источника в правоохранительных органах, пакет, в котором находилось 975 тысяч рублей наличными, накануне в центре Петербурга потеряла жительница Липецкой области. Возле дома № 12 на Почтамтской улице его нашел 35-летний безработный гражданин Узбекистана — и сразу внес все деньги на свою банковскую карту

Полицейские задержали его в хостеле на Казанской улице. Мужчину доставили в отдел полиции, составили на него административный протокол и поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне подростка из Петербурга после плотного обеда у бабушки доставили в больницу с разрывом кишечника. Происшествием заинтересовались в отделе по делам несовершеннолетних. Сообщается, что семья у подростка благополучная: мать работает директором в коммерческой фирме, а отчим — водителем скорой помощи.