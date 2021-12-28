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Около 30 человек в Петербурге пострадали от морозов. Они получили сильные обморожения

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В Петербурге увеличивается количество пациентов с серьезными обморожениями. Уже за месяц набралось около 30 человек, пишет «Фонтанка» со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Shutterstock.com

Там рассказали, что за прошедшие выходные в больницу с обморожениями поступили шесть человек. Вместе с ними за месяц оказали помощь 27 пациентам с холодовыми травмами.

«На отделении термических поражений (ожоговое) сейчас — 24 человека с отморожениями», — уточнили в НИИ скорой помощи.

Уже с 8 декабря больничные койки заполнило более 20 человек. А в первые зимние выходные поступило шесть пострадавших от лютых морозов.

Напомним, морозы в Петербурге установили новый рекорд — утром 26 декабря температура воздуха опустилась до -23 градусов. Последний раз так холодно в этот день было в декабре 2002 года, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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