Около 30 человек в Петербурге пострадали от морозов. Они получили сильные обморожения

Там рассказали, что за прошедшие выходные в больницу с обморожениями поступили шесть человек. Вместе с ними за месяц оказали помощь 27 пациентам с холодовыми травмами.

«На отделении термических поражений (ожоговое) сейчас — 24 человека с отморожениями», — уточнили в НИИ скорой помощи.

Уже с 8 декабря больничные койки заполнило более 20 человек. А в первые зимние выходные поступило шесть пострадавших от лютых морозов.

Напомним, морозы в Петербурге установили новый рекорд — утром 26 декабря температура воздуха опустилась до -23 градусов. Последний раз так холодно в этот день было в декабре 2002 года, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.