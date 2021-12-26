В Петербурге зафиксировали температурный рекорд — минус 23 градуса. Так холодно не было почти 20 лет

Морозы в Петербурге установили новый рекорд — утром 26 декабря температура воздуха опустилась до -23 градусов. Последний раз так холодно в этот день было в декабре 2002 года, передает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Более того, Петербург вышел на первое место по минимальной температуре воздуха и тем самым обогнал Москву. В столице температура воздуха составила -22,2 градуса. По высоте снежного покрова также лидирует Петербург — 30 см против 25 см.
По информации Гидрометцентра, днем в Петербурге температура составит от -11 до -13. На дорогах образуется гололедица, а атмосферное давление будет повышаться.
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