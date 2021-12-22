Так будут морозы на Новый год в Петербурге или нет? Вот еще один прогноз от синоптиков — и он обнадеживает

Напомним, ранее стало известно, сколько планируют потратить россияне на празднование Нового года и новогодние каникулы. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы, а самый маленький — Волгограда. Планированием самого бюджета занимаются 35% россиян, чаще всего молодежь в возрасте до 24 лет.

Зимние каникулы в Петербурге пройдут с менее строгими ограничениями по коронавирусу, чем осенние — когда на период с 30 октября по 7 ноября в городе был установлен локдаун. Новые ограничения в Петербурге перед Новым годом вводить не планируют — но только в том случае, если от коронавируса привьются достаточное число петербуржцев.

Готовиться к Новому году становится все труднее. Вслед за запретом на ввоз турецких мандаринов подорожала красная икра — цены на нее взлетели до исторического максимума. Кроме того, за год существенно выросла стоимость главных новогодних салатов — «Оливье» и селедки под шубой.