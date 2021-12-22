Так будут морозы на Новый год в Петербурге или нет? Вот еще один прогноз от синоптиков — и он обнадеживает

Не знаем, как вы, но мы устали от дождя в новогоднюю ночь. Установятся ли морозы в канун 2022-го? Прогнозы постоянно меняются, но один из них обнадеживает — публикуем его.
Согласно свежему прогнозу от ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, дождь и «плюс» на термометрах все-таки не испортят петербуржцам новогоднее настроение. В канун 2022-го в городе установится уверенный «минус» — такого не было последние пять лет.
Михаил Леус
О погоде в Петербурге на новогоднюю ночь:
Теплой была новогодняя история последних 5 лет и в Санкт-Петербурге, там в новогоднюю ночь температура менялась от -4 до +1 градуса, а последние морозы наблюдались, как и в Москве, при наступлении 2016 года. Тогда минимум составил -13,0. Примерно такой в Санкт-Петербурге ожидается минимальная температура воздуха и 1 января 2022 года, термометры покажут -9…-14 градусов. При этом отсутствие в прогнозах до конца декабря продолжительных оттепелей гарантирует петербуржцам наличие снега и в новогоднюю ночь.
Напомним, ранее стало известно, сколько планируют потратить россияне на празднование Нового года и новогодние каникулы. Самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы, а самый маленький — Волгограда. Планированием самого бюджета занимаются 35% россиян, чаще всего молодежь в возрасте до 24 лет.
Зимние каникулы в Петербурге пройдут с менее строгими ограничениями по коронавирусу, чем осенние — когда на период с 30 октября по 7 ноября в городе был установлен локдаун. Новые ограничения в Петербурге перед Новым годом вводить не планируют — но только в том случае, если от коронавируса привьются достаточное число петербуржцев.
Готовиться к Новому году становится все труднее. Вслед за запретом на ввоз турецких мандаринов подорожала красная икра — цены на нее взлетели до исторического максимума. Кроме того, за год существенно выросла стоимость главных новогодних салатов — «Оливье» и селедки под шубой.
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