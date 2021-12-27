Подростка из Петербурга после плотного обеда у бабушки доставили в больницу с разрывом кишечника

Инцидент произошел днем 26 декабря. Восьмиклассник после плотного обеда пожаловался бабушке на острую боль в животе. Женщина позвонила матери мальчика, та приехала и отвезла подростка в больницу. Откуда его на скорой помощи экстренно направили в педиатрический институт, сообщает источник «КП-Петербург».

Как сообщают врачи, у ребенка обнаружили разрыв сигмовидной кишки. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, ему оказывают медицинскую помощь. Этим происшествием заинтересовались в отделе по делам несовершеннолетних. Сообщается, что семья у подростка благополучная: мать работает директором в коммерческой фирме, а отчим — водителем скорой помощи.