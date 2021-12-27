18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Подростка из Петербурга после плотного обеда у бабушки доставили в больницу с разрывом кишечника

Поделиться:

В Петербурге 14-летнего школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после плотного обеда у бабушки. У него диагностировали разрыв внутренних органов.

Shutterstock.com

Инцидент произошел днем 26 декабря. Восьмиклассник после плотного обеда пожаловался бабушке на острую боль в животе. Женщина позвонила матери мальчика, та приехала и отвезла подростка в больницу. Откуда его на скорой помощи экстренно направили в педиатрический институт, сообщает источник «КП-Петербург».

Как сообщают врачи, у ребенка обнаружили разрыв сигмовидной кишки. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, ему оказывают медицинскую помощь. Этим происшествием заинтересовались в отделе по делам несовершеннолетних. Сообщается, что семья у подростка благополучная: мать работает директором в коммерческой фирме, а отчим — водителем скорой помощи.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: