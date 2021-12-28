Главная задача у россиян до окончания года — успеть купить подарки родным и друзьям (14%). На втором месте — уборка дома (6%). Каждый двадцатый пока не успел украсить дом и нарядить елку. Еще 5% надеются до января доделать ремонт. Столько же мечтают просто отдохнуть. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob.

Провести время с семьей, сходить ко врачу и подготовиться к празднованию Нового года планируют по 4% опрошенных. Избавиться от долгов мечтает 1% россиян. Еще 1 из 100 хочет похудеть. Среди других важных дел: бросить курить, выздороветь, закончить обучение, получить водительское удостоверение, сдать экзамены, постричься, дочитать книгу, довязать свитер и много прочих (27%).

Каждый шестой успел сделать все запланированное и готов к встрече нового года (17%). Женщины чаще мужчин хотят успеть купить подарки (20% и 8%), сделать уборку (9% и 4%) и нарядить елку (6% и 3%). Мужчины же чаще говорили о том, что успели выполнить все предновогодние дела — 22% против 12% у женщин.

«По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, с покупкой подарков и уборкой дома в этом году россияне запоздали — сейчас успеть купить подарки хотят 14% респондентов, убраться — 6%, год назад таковых было 12% и 4% соответственно. Чуть чаще, чем в прошлом году, россияне хотят успеть отдохнуть перед новым годом — 5% против 3% год назад», — отмечают аналитики сервиса.