Исследование: отвечающие на рабочие звонки в новогодние каникулы сотрудники зарабатывают больше других

Подавляющее большинство россиян (86%) во время новогодних каникул остаются на связи по рабочим вопросам: 73% со всеми, кому могут понадобиться, еще 13% с отдельными лицами — руководителями, некоторыми коллегами, партнерами, клиентами. Не отвечает на рабочие звонки и сообщения во время новогодних каникул лишь 1 из 9 россиян — или около 11%. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Россияне с высоким доходом чаще других остаются на связи в нерабочую декаду января — это 92% среди опрошенных, зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей в месяц. Открытость сотрудников для решения рабочих вопросов в праздники растет с возрастом: в целом россияне старше 45 чаще, чем респонденты до 34 лет, остаются на связи с работодателем — 88% против 82% соответственно.

Кроме того, аналитики выяснили, что в новогодние каникулы готовность работников к деловому общению чуть ниже, чем во время отпуска: сказывается усталость, массовость праздника и всеобщий настрой на отдых. Всего в опросе сервиса приняли участие 1 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Напомним, россияне недовольны 2021-м в меньшей степени, чем пандемийным 2020-м. Но много ли хорошего им принес уходящий год? Публикуем итоги, подведенные гражданами страны. Также россияне рассказали, о чем будут мечтать под бой курантов. В топ-3 заветных желаний входит традиционное и актуальное в период пандемии «здоровья себе и близким». Кроме того, бюджет граждан на празднование Нового года в этом году превысил допандемийный уровень. Больше всего потратить планируют москвичи и петербуржцы.