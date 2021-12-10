Для 13% россиян 2021 год связан с успехами в работе и учебе. Каждый десятый хорошими моментами уходящего года назвал отдых и путешествия, каждый одиннадцатый — крепкое здоровье или выздоровление. Весь год назвали в целом удачным 7% опрошенных. А вот 35% россиян уходящий год не принес ничего хорошего. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

4% россиян хорошим моментом 2021 года назвали переезд в другой город. По 3% респондентов рассказали о пополнении в семье и покупке недвижимости. Еще 3% — об увольнении с нелюбимой работы. По 2% россиян хорошими моментами 2021 года считают успехи детей, встречу с любимым человеком, здоровье родных и близких, вступление в брак и личностный рост. Среди других запоминающихся моментов 2021 года россияне называли новые знакомства, покупку машины, ремонт, появление домашнего животного, развод, выход на пенсию и прочие радости.

Женщины чаще мужчин счастливыми моментами 2021 года называли отдых и путешествия: 15% против 6%. Мужчины же чаще радовались крепкому здоровью или выздоровлению: 12% и 5% у женщин.

«По сравнению с прошлым годом россияне вдвое чаще стали называть успехи в работе и учебе одними из самых хороших моментов года: 7% год назад и 13% сейчас. Путешествиям год стали радоваться больше респондентов: 6% в 2020 году и 10% сейчас. А россиян, недовольных уходящим годом, стало меньше: 41% год назад и 35% сейчас», — резюмировали аналитики.