О чем будут мечтать россияне под бой курантов? Вот топ заветных желаний

Желать здоровья себе и близким под бой курантов будет практически каждый третий россиянин (32%). Женщины мечтают об этом почти вдвое чаще мужчин — 41% против 23% соответственно. О высоком заработке в новогоднюю ночь будет просить вселенную каждый десятый (10%), мужчины чаще женщин (11 и 9%). Счастье в новый год будут загадывать 8%. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Мира во всем мире и карьерного роста хотят по 5% россиян. Об окончания пандемии мечтают 4% опрошенных. Отправиться в путешествие хотят так же часто, как и найти настоящую любовь — по 4%. Еще по 3% респондентов под бой курантов загадают процветания России, вступления в брак и покупку собственного жилья. По 2% россиян пожелают себе удачи, стабильности и благополучия. По 1% россиян мечтают в новом году о рождении ребенка, исполнении всех желаний и приобретении автомобиля.

Среди других желаний на новый год россияне называли переезд в другой город, открытие своего бизнеса, окончание ремонта, а также мечты о том, чтобы окружающие стали добрее и милосерднее, близкие были рядом, все складывалось благополучно и удалось найти свое место в жизни (12%).