Уголовка за отказ от вакцинации, соцсети по паспорту и иск к Деду Морозу: о чем говорил Путин на пресс-конференции

В Москве прошла очередная (уже 17-я!) пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава страны рассказывал журналистам об антипрививочниках, доходах населения, свободе творчества и даже сказал, что может выступить в суде адвокатом Деда Мороза. Если вы уже видели многочисленные мемы и комментарии в соцсетях, но вам не хочется смотреть всю четырехчасовую запись беседы, собрали для вас главные ответы в одном месте.
Об экономике и доходах населения
Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать даже двадцатку [крупнейших экономик мира]. У нас уровень спада экономики составил 3% что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны.
Рост реальных [доходов населения] за вычетом этих инфляционных расходов все-таки по [2021] году будет 3,5%. Конечно далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средний показатель.
Во многих ведущих экономиках мира пошли на смягчение макроэкономической политики и существенным образом увеличили интенсивность работы печатных станков и это очевидная вещь, это привело к достаточно большой инфляции в ведущих экономиках. Если взять ведущую экономику мира, Соединенные Штаты, у них уже инфляция 6,1-6,2% при целевом показателе в 2%. То есть у них в три раза превысила [инфляция] целевой показатель. У нас она тоже большая 8%, но у нас целевой был 4%, то есть в два раза больше целевого показателя, а у них в три!
О вакцинации и идее уголовно наказывать за отказ от прививки
Смертность высокая от чего [в России]? Уровень вакцинирования и коллективного иммунитета низкий: 59,4%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4% — он низкий. Вот вам и результат.
Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер.
Об идее ввести регистрацию в соцсетях по паспорту
Практически во всех странах обсуждается этот вопрос. Обсуждается и в СМИ и представительных органах власти. В конгрессе США обсуждается этот вопрос. Вызывают туда представителей вот этих глобальных сетей, платформ. Для них [социальные сети] это что? Бизнес прежде всего! И к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля. Уход от того чтобы хоть как-то подумать о детях. Отсюда и все негативные явления, с этим связанные. Призывы к суициду, те же самые трагедии в школах. У нас 100 с лишним случаев предотвращено в последнее время [нападений на школы].
Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, то это тоже обсуждается у нас в обществе и во всем мире. Интернет — часть нашей жизни, поэтому все что там происходит должно подчиняться общим правилам человеческого бытия — и моральным, и юридическим. Но тут нужно соблюсти золотую середину.
О семейных ценностях
Проблема, связанная с демографией, [есть] во всех постиндустриальных странах. Во всех. Посмотрите на Европу: везде одно и то же. С чем это связано? С изменением приоритетов в жизни людей, в том числе в жизни женщин детородного возраста. Образование, постобразование, карьера, а потом ребенок. И это уже к 30 годам! А там уже о втором [ребенке] не задумаешься. Это общая тенденция. Понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент времени должно спокойно, постепенно, без всего навязывания извне, внедряться в сознание наших людей.
Эта карета [ценностей новой этики] пойдет [в Россию] неизбежно. В условиях сегодняшнего мира: с интернетом, коммуникациями современными. Это также как и пандемия коронавирусной инфекции — новые штаммы все появляются и появляются. Нам от этого никуда не деться, нам нужно просто противоядие искать эффективное. Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то ради бога, но существует же какой-то здравый смысл. Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — мужчина. Мама — это мама, отец — это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации.
Об отравлении Навального
Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многократные запросы официально от Прокуратуры РФ — дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала, чем это объяснить? Ну ни одного материала про этот новичок или как его там. Дайте нам основания хотя бы для возбуждения уголовного дела! Нет, ноль. Спрашиваю, ну как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить.
По поводу сидельцев: сидельцы всегда были в каждой стране, и есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью.
О пытках в тюрьмах и СИЗО
Если вы посмотрите на другие страны, увидите — там проблем [в тюрьмах и изоляторах] не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет, наверное, даже в странах третьего мира.
Мы говорим о развитии пенитенциарной системы [в России], строительстве новых учреждений [ФСИН]. Вот, [изолятор] Кресты, Ленинградская область, Построили же новые [здания]. В том числе после того как я там побывал. Очень давно, после этого я дал соответствующее поручение, и построили. Это нужно делать. В местах лишения свободы и СИЗО находятся люди, совершившие или подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески.
О высокоскоростной магистрали Петербург-Москва
Что касается ВСМ — это отдельная тема, которая находится еще в проработке. [В случае строительства магистрали] авиация на этом плече Москва-Петербург она перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга будет 3 часа [езды]. Ну а сейчас только в Москве до аэропорта доехать занимает полтора, поэтому авиация на этим плече становится бессмысленной. Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах, скажем в КНР. Там много очень подобных систем связи железнодорожных. До недавнего времени они все были убыточными.
Об иске петербургского юриста к Деду Морозу
Кто именно подал иск к Деду Морозу? Юрист из Петербурга? Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас. Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать. Это основная линия защиты.
О том, где Путин хотел бы жить кроме Петербурга или Москвы
Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации. Я бы подумал о Петербурге, прежде всего, как о моем родном городе. [Также] нас у на юге [страны] очень хорошо развивается: Краснодар, прибрежная зона [Краснодарского края], Крым. Мне кажется у нас много мест, очень красивых, достойных, где человек должен и может чувствовать себя комфортно.
О свободе творчества
Без свободы нет движения вперед. Но нужно понимать, что эта свобода [творчества] вступает в противоречие с целями, с которыми мы ее развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека. Оскорбления в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества? Это нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам. […] А фото Гитлера? Разве это свобода творчества? Свобода должна быть внутри и проистекать от уважения ко всем.
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