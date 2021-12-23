Уголовка за отказ от вакцинации, соцсети по паспорту и иск к Деду Морозу: о чем говорил Путин на пресс-конференции

Об экономике и доходах населения

Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать даже двадцатку [крупнейших экономик мира]. У нас уровень спада экономики составил 3% что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны.

Рост реальных [доходов населения] за вычетом этих инфляционных расходов все-таки по [2021] году будет 3,5%. Конечно далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средний показатель.

Во многих ведущих экономиках мира пошли на смягчение макроэкономической политики и существенным образом увеличили интенсивность работы печатных станков и это очевидная вещь, это привело к достаточно большой инфляции в ведущих экономиках. Если взять ведущую экономику мира, Соединенные Штаты, у них уже инфляция 6,1-6,2% при целевом показателе в 2%. То есть у них в три раза превысила [инфляция] целевой показатель. У нас она тоже большая 8%, но у нас целевой был 4%, то есть в два раза больше целевого показателя, а у них в три!