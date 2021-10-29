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Будет ли повышена стоимость проезда в электричках Петербурга в 2022 году? В Смольном приняли решение

Тарифы на проезд в петербургских пригородных электропоездах в 2022 году не изменятся. В Смольном приняли решение сохранить стоимость билетов на уровне 2021 года.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

В 2022 году проезд в поездах категории «Стандарт» обойдется в 43 рубля за первые 20 километров и 2 рубля 15 копеек — за каждый последующий.

За поездку в электричках класса «Комфорт» горожане заплатят 44 рубля за первые 20 километров и 2 рубля 20 копеек — за каждый километр после.

Стоимость билетов на «Ласточку» также останется прежней и составит 50 рублей за первые 20 километров, далее — 2 рубля 50 копеек за километр.

«Я уже много раз говорил, что утверждение тарифов — это сложный, трудоемкий и продолжительный процесс. Принимая те или иные решения, мы всегда в первую очередь ориентируемся на поиск баланса интересов потребителей и поставщиков услуг. В этом случае мы видим, что компания не справилась с выполнением инвестпрограммы. Следовательно, решение о сохранении действующего сейчас тарифа еще на один год является справедливым как по отношению к петербуржцам, так и в отношении АО "СЗППК"», — заявил председатель Комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин.

Пресс-служба Комитета по тарифам Петербурга
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