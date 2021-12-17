СК возбудил уголовные дела после травмирования петербуржцев из-за падающих с крыш сосулей

«С наступлением холодов возрастает риск травмирования граждан, в том числе детей, во время гололеда, провала под лед при выходе на замершую поверхность водных объектов, а также опасность возгорания помещений вследствие использования неисправных нагревательных приборов и других нарушений правил пожарной безопасности при отоплении помещений. Особенно возрастает риск травмирования в результате падения на людей снега и льда с крыш зданий. Каждый факт гибели и травмирования проверяется следственными органами СК России при наличии оснований возбуждаются уголовные дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК напомнили о последних случаях травмирования граждан в результате падения снега и льда с крыш зданий. 13 декабря с кровли одного из домов на набережной реки Мойки женщина 1998 года рождения была травмирована упавшим снегом и впала в кому. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 стать 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Также было возбуждено уголовное дело по факту госпитализации мужчины 1961 года рождения, на которого упал снег с кровли одного из домов по 3-й Советской улице. Кроме того, выясняются обстоятельства в рамках процессуальных проверок травмирований 15 декабря женщины 1989 года рождения в результате падения наледи с кровли одного из домов по улице Рубинштейна и мужчины 1989 года рождения в результате падения снега с крыши дома по Большому проспекту. Пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Главное следственное управление СК по Петербургу рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий «принять исчерпывающие меры по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и наледи, а также иному обслуживанию территории». В ведомстве предупреждают, что за ненадлежащее исполнение этих обязанностей предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

Напомним, ранее актер Иван Краско обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с уборкой снега в Петербурге. В свой 91 год он не может выйти на улицу из-за сугробов и опасности обрушения с крыш зданий ледяных глыб. Однако зимой с крыш в городе падают не только сосули, но и лопаты. Не верите? Посмотрите сами — и берегите голову.