Цифра дня: россияне купили более 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления в 2021 году

По данным NielsenIQ, продажи лапши быстрого приготовления в России за 11 месяцев 2021 года выросли на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном. За тот же период 2020-го рост был на уровне 7,4% и 1,7% соответственно. Абсолютных цифр аналитики не называют.

Производитель «Маревен Фуд Сентрал», отвечающий за «Роллтон» и BigBon, оценил объемы продажи лапши быстрого приготовления более чем в 2 миллиарда упаковок за период с января по ноябрь 2021 года и подтверждает возросший спрос на продукцию. Сейчас общая доля компании в категории достигает 46,2%, что на 2,4 процентного пункта больше, чем год назад.

Генеральный директор «Натурал Фудс» (бренды Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева связывает рост продаж с тем, что к продукции обратились покупатели с небольшим уровнем дохода. Директор департамента маркетинга «Маревен Фуд Сентрал» Илья Мышенко с ней соглашается: на фоне подорожания многих продуктов питания так называемые «бичпакеты» становятся более востребованными.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев связывает рост потребления лапши с выходом работников с удаленной работы. «Люди со средним и высоким доходом могут позволить себе обед в заведениях общепита или заказать доставку. Но для тех, у кого небольшой доход, продукт действительно может быть альтернативой», — приводит «Коммерсантъ» его слова.

Эксперты также прогнозируют дальнейший рост популярности лапши быстрого приготовления в России — в том числе из-за дальнейшего спроса со стороны мигрантов, работающих в строительстве и сегменте курьерской доставки. Также на спрос повлияет отсутствие перспектив улучшения ситуации с ростом цен и доходами населения в 2022 году.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, что в декабре Банк России повысит ставку сразу на 1 процентный пункт, с 7,5 до 8,5% — до максимума с 2017 года. Еще в ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сохранение текущего уровня в 7,5% маловероятно из-за высокой инфляции. По итогам месяца она обновила шестилетний рекорд, достигнув 8,4% — максимума с января 2016 года.