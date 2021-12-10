В Смольном рассказали, сколько километров дорог отремонтируют в Петербурге в 2022 году

Как рассказал зампредседатель КРТИ Александр Богданов, в программу войдут около 2,5 млн квадратных метров, это не менее 100 адресов. Однако чиновник отметил, что возможны корректировки конкретного адресного перечня.

Богданов пояснил, что как только зима завершится, представители ведомства вместе с сотрудниками комитета по благоустройству города проверят, где «снег сошел вместе с асфальтом». Таким образом, список может пополниться еще несколькими адресами.

В 2022 году ремонт дорог пройдет по крупным адресам: на проспектах Большевиков, Дальневосточном, Шафировском, улицах Маршала Казакова и Маршала Захарова. В следующем году на восстановление улично-дорожной сети выделят около 9 млрд рублей, из них 1 млрд — федеральный.

Напомним, в Петербурге в ближайшие дни начнут действовать ограничения на проезд по некоторым улицам города. Рассказываем, как долго и где будут перекрывать движения транспорта.