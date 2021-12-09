В Петербурге ограничат проезд до весны 2022 года на проспектах Светлановский, Стачек и улице Коллонтай

Как рассказали в пресс-службе государственной административно-технический инспекции Петербурга, с 10 декабря 2021 года по 8 января 2022 года ограничат проезд по Светлановскому проспекту от улицы Орбели до Светлановской площади. Там компания «Специализированный застройщик «Созидание» будет прокладывать инженерные сети.

С 10 декабря по 12 мая 2022 года ограничат движение транспорта по проспекту Стачек от Оборонной улицы до улицы Белоусова. Также с 10 по 16 декабря ограничат проезд по Оборонной улице у Стачек, а с 13 по 26 мая 2022 года — у дома 14, литера А по улице Трефолева от Стачек до улицы Маршала Говорова. Кроме того, с 12 по 25 января перекроют участок улицы Зои Космодемьянской у проспекта Стачек, а с 8 по 21 февраля — участок Тихомировской улицы у Стачек. На этих участках ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать водопровод.

С 11 декабря по 19 апреля 2022 года на улице Коллонтай от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности перекроют движение из-за прокладки газопровода силами ООО «ПетербургГаз».

Напомним, в Петербурге планируется ввести ограничения на проезд автомобилей по некоторый улицам. На одной улице на Петроградской стороне введут запрет на проезд транспорта до осени 2022 года, а в Выборгском районе — до конца месяца.