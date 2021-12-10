В России планируют создать систему для для контроля за рынком арендного жилья

Законопроект о создании геоинформационной системы по развитию рынка арендного жилья оказался в распоряжении «Коммерсанта». В документе прописана обязанность владельцев квартир, апартаментов и машиномест, а также тех, кто их арендует, в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в данную систему. Отмечается, что через нее также будут вестись все расчеты.

По данным издания, законопроект Минстроя был направлен на согласование в профильные министерства и ведомства в начале ноября. В самом Минстрое позже заявили, что документ еще находится на этапе разработки — как рассчитывает замглавы министерства Никита Стасишин, внесение законопроекта в Госдуму может произойти в весеннюю сессию, «урегулировав все вопросы со заинтересованными участниками». В Росреестре сообщили, что внесли свои замечания, но доработанный текст в ведомство пока не поступал.

Напомним, ранее стало известно о планах правительства России вывести рынок наемного жилья из серой зоны. Для этого до конца 2021 года будет подготовлен законопроект, согласно которому в стране может быть введен налог на сдачу жилья. В случае, если он будет принят, налог на доходы от аренды составит 13% — как минимум на столько может подорожать аренда жилплощади. Однако эксперты считают, что цена может увеличиться больше, чем на ставку применяемого налога.