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На Большом Сампсониевском проспекте введут ограничения на проезд автомобилей до конца декабря, на Малом проспекте П.С. — почти на год

В Петербурге планируется ввести ограничения на проезд автомобилей по некоторый улицам. На одной улице на Петроградской стороне введут запрет на проезд транспорта до осени 2022 года, а в Выборгском районе — до конца месяца.

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Как сообщает государственная административно-техническая инспекция Петербурга, с 4 декабря 2021 года по 4 октября 2022 года будет ограничено движение транспорта по Малому проспекту П.С. от Съезжинского переулка до Ждановской набережной. ООО «СК «ПРАЙД» займется размещением пешеходной галереи на данном участке.

С 6 по 22 декабря ограничат проезд по Большому Сампсониевскому проспекту от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Работами по прокладке инженерных сетей занимается ООО «ЖК «Георг Ландрин».

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Биржевой мост полностью закрыли для движения — как для автомобилей, так и пешеходов. Рассказываем, как изменится жизнь петербуржцев — от ограничения проезда по набережным до изменения маршрутов общественного транспорта.

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