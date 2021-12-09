Как в XX веке боролись со снегом в Петербурге? Президентская библиотека показала архивные снимки и открытки

О непредсказуемости погоды в Петербурге давно известно. И если дождь — явление привычное, то внезапный снегопад становится настоящим испытанием. О том, как боролись со снегом в XX веке, «Собака.ru» рассказали в Президентской библиотеки — показываем фотографии и открытки из ее фонда.
В фондах Президентской библиотеки хранится, например, фотография Невского проспекта, покрытого снегом, выпавшим 24 мая 1908 года. Непогода припорошила белыми хлопьями крышу Гостиного двора, трамваи, пролетки, на тротуарах образовалась слякоть. Как уверяют историки, майская погодная аномалия 1908 года на некоторое время почти парализовала город.
Также в фонде библиотеки хранится почтовая открытка 1943 года «Ленинград в дни Отечественной войны. Очистка улиц от снега и льда». авторства художника-гравера Николая Павлова. Он запечатлел как обессиленные ленинградцы, в основном женщины, по колено утопая в сугробах, расчищают от снега и льда городские улицы.
Еще одна фотография военных лет — с наклейкой на оборотной стороне: «Фотохроника ТАСС. Фото В. Иванова, окт. 42 г. Действующая Армия /Северный Кавказ/. На снимке: красноармейцы расчищают от снега автотрассу в горах». Фотокорреспондент Владимир Иванов запечатлел, как шесть человек дружно работают большими лопатами. «И все же это тоже подвиг, пусть небольшой, но такой важный для общей Победы», — отметили в пресс-службе Президентской библиотеки.
Сейчас со снегом в Петербурге ведут борьбу по программе «дворник-шеринга». Теперь выйти во двор с лопатой могут жители сразу трех районов и — впервые — школьники. Идею «дворник-шеринга» уже высмеял телеведущий Иван Ургант: «Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — задался вопросом он и даже исполнил рекламный джингл инициативы.
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