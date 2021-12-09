Как в XX веке боролись со снегом в Петербурге? Президентская библиотека показала архивные снимки и открытки

Сейчас со снегом в Петербурге ведут борьбу по программе «дворник-шеринга». Теперь выйти во двор с лопатой могут жители сразу трех районов и — впервые — школьники. Идею «дворник-шеринга» уже высмеял телеведущий Иван Ургант: «Означает ли это, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?» — задался вопросом он и даже исполнил рекламный джингл инициативы.