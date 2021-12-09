По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 декабря, синоптическую ситуацию по-прежнему будет формировать скандинавский антициклон. На его периферии ожидается облачная с прояснениями погода, и без существенных осадков. Температура воздуха в городе составит -9…-11 градусов, по области -8…-13, местами до -18. Ветер ожидается юго-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 771 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

«Добавлю, что среднесуточная температура вчерашнего дня в Санкт-Петербурге оказалась на 10,5 градуса ниже климатической нормы!» — отметил синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 10 декабря, в Петербурге ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Ветер ожидается переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -14…-16 градусов, в окрестностях до -19, днем -9…-11. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В субботу, 11 декабря, без существенных осадков. Ветер юго-восточный — от слабого до умеренного. В ночное время суток -13…-15 градусов, днем -8…-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо понижаться.

Небольшое потепление придет в Петербург к концу выходных — как и прогнозировали ранее синоптики. В воскресенье, 12 декабря, пройдут небольшие осадки в виде снега и ледяного дождя, ночью местами, образуется гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9…-11 градусов, днем -2…-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.