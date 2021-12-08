Главный синоптик Петербурга рассказал о скором потеплении в городе

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, первым днем, когда на смену холодной погоде придет небольшое потепление, станет грядущее воскресенье. А уже со следующей недели и в течение всей второй декады декабря ожидается оттепель. «На сегодня могу сказать, что максимальная температура, которая ждет горожан — плюс 1-2 градуса. При этом какие-то ночи будут с отрицательными температурами, но в целом больше положительных температур», — приводит «Петербургский дневник» его слова.

В ближайших погодных планах Петербурга — еще два-три дня морозов, когда температурный фон составит 15-20 градусов ниже нуля. Однако все изменят циклоны, которые принесут не только потепление, но и осадки. «Осадки будут довольно частыми, но большого количества снега в них не видно, не исключаю, что в основном это будет мокрый снег, где-то, может быть, даже с дождем, то есть стоит ожидать неприятные гололедные явления», — дал прогноз Колесов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 9 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. В ночное время суток -14…-16 градусов, в окрестностях до -19, днем -11…-13. Пятница, 10 декабря, в Петербурге пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -15…-17 градусов, в окрестностях до -20, днем -9…-11. На дорогах образуется гололедица.

В субботу, 11 декабря, в городе пройдут небольшие осадки в виде снега и ледяного дождя, ночью местами. В темное время суток будет -9…-11 градусов, днем от 2 до 4 со знаком «минус».