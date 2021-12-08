Смольный планирует перестать выдавать QR-коды неофициально переболевшим COVID-19

Как сообщает «Фонтанка», Башкетова заявила, что подобные действия искажают статистику заболеваемости, а также нарушает санитарно-эпидемиологическое законодательство. Сообщается, что этот вопрос будут рассматривать на оперштабе по борьбе с коронавирусом. Вероятно, в больницах все-таки перестанут принимать документы у переболевших пациентов.

Напомним, власти Петербурга рассказали, чтобы получить QR-код переболевшего COVID-19 при официально неподтвержденном заболевании, необходимо обратиться в свое медицинское учреждение с выпиской из госпиталя или положительным ПЦР-тесом. Эти данные вносятся в базу для формирования QR-кода переболевшего.

Затем правила изменили, и уже стали требовать как минимум два ПЦР-теста (положительный и отрицательный), но один из тестов можно заменить результатом КТ с вирусной пневмонией. Но официального документа на этот счет Смольный так и не выпустил, так что некоторым петербуржцам отказывали в выдаче соответствующих документов.