В Петербурге может закрыться пространство фонда «СПИД.Центр» из-за нехватки финансирования

На данный момент фонд уже отказался от идеи открыть филиал в Краснодаре. Также под сокращения расходов попали и закупки тестов на сифилис и гепатиты B и C. В Москве даже урезали часть зарплат персоналу.

Как пишет «Бумага» со слов координатора петербургского «СПИД.Центра» Михаила Шишкина, что вероятность закрытия местного филиала без грантовой поддержки сохраняется.

«Конкретно этот грант покрывал 40-50% расходов [фонда] за год. Я думаю, что не очень реально покрыть [финансовый ущерб] полностью. Но [пожертвования] так или иначе помогут нам пережить это время, пусть даже в ограниченном варианте. В нашем случае получается так, что мы будем вынуждены ограничить психологическую помощь, группы взаимопомощи, уменьшить [охват] тестирования [на сифилис и гепатит]. Мы очень надеемся, что переживем это все, но вероятность [закрытия филиалов], конечно же, есть», — рассказал Шишкин.

«СПИД.Центр» был учрежден в 2016 году журналистом Антоном Красовским и заведующей отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Еленой Орловой-Морозовой. Основной целью фонда называли помощь людям с ВИЧ и борьбой с дискриминацией.

Координаторы фонда просят помочь «СПИД.Центру». Можно оформить разовое пожертвование, либо подписаться на постоянные донаты. Также можно войти в ряды волонтеров. Для этого необходимо заполнить форму на сайте. Там же есть вся информация о пожертвованиях.

Напомним, в 2020 году фонд «СПИД.Центр» открыл филиал в Петербурге. Он расположился в креативном центре «Ателье» на Литейном проспекте, 41. Каждый день, с 13:00 до 21:00, любой желающий может сдать тест на ВИЧ или гепатит в центре, результаты которого можно будет узнать через 15 минут.