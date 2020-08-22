В пятницу, 21 августа, фонд «СПИД.ЦЕНТР» открыл филиал в Петербурге. Он расположен в креативном центре «Ателье» на Литейном проспекте, 41.
В Петербурге открылся «СПИД.ЦЕНТР», где можно анонимно сдать тест на ВИЧ или гепатит
Каждый день, с 13:00 до 21:00, любой желающий может сдать тест на ВИЧ или гепатит в центре, результаты которого можно будет узнать через 15 минут. Кроме того, здесь будут проводить лекции, тренинги и группы поддержки. Также в фонде можно получить консультации по всем заболеваниям, которые передаются половым путем. При этом все услуги центра являются анонимными.
Фонд «СПИД.Центр» — это некоммерческая организация, которую учредили Антон Красовский и заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Елена Орловой-Морозовой. Фонд работает в Москве и Нижнем Новгороде.
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