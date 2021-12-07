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Будут ли вводить дополнительные коронавирусные ограничения перед Новым годом в Ленобласти? Отвечает губернатор Дрозденко

Власти Ленобласти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса перед Новым годом. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, пишет ТАСС.

Golotsvan / Shutterstock.com

«Мы не предполагаем до Нового года или в Новый год вводить какие-то новые ограничения. Наоборот, по ряду ограничений мы нашли компромиссные решения. Хочу сказать, у нас очень активно бизнес — и малый бизнес, и средний бизнес, оформляет ковидные паспорта, нам кажется, что это такое правильное направление движения», — сказал Дрозденко.

По его словам, компромисса удалось достичь по некоторым вопросам. Так, теперь родители смогут принять участие в новогодних утренниках детей в детских садах, школах, домах культуры. Для этого у них должен быть QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, со 2 декабря в Ленобласти фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани, бассейны и кинотеатры, у которых есть паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать от посетителей QR-коды. Однако теперь придется предварительно записываться на тренировки в спортивные центры. Рассказываем, какие еще изменения ввели со 2 декабря.

Также срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сократили с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ выпустили на официальном интернет-портале правовой информации

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